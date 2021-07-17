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В УЕФА прокомментировали лозунги «Слава Украине» и «Героям Слава» на форме клубов УПЛ

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Reuters

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) обязать все клубы украинской премьер-лиги (УПЛ) наносить на форму логотип организации с лозунгами «Слава Украине» и «Героям Слава».

«Это внутренний вопрос, который касается Украинской премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом», — приводит слова представителя УЕФА РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на игровой форме команд УПЛ появится логотип УАФ согласно регламенту на сезон 2021/22.

Напомним, перед стартом чемпионата Европы — 2020 вокруг экипировки украинской сборной разразился скандал. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Сначала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму национальной команды, однако после запроса Российского футбольного союза (РФС) организация потребовала убрать с внутренней части воротника «Героям слава!», так как в сочетании с первой частью слоган является «явно политическим по своей природе».

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