Жуков о Черчесове: я стал бы нерукопожатным в шоу-бизнесе, если бы говорил такие же слова

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков высказался об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной России.

«Если бы я мог говорить в интервью такие же слова, как Черчесов, я быстро стал бы нерукопожатным в мире шоу-бизнеса. Да, иногда хочется сказануть, но я 26 лет на сцене и ни разу такого себе не позволял», – приводит слова музыканта «Матч ТВ».

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку.

Ранее бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич поделился мнением о работе Станислава Черчесова во главе национальной команды.