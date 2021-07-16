Макгрегор заявил, что травмировал ногу еще до боя с Порье

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор заявил, что травмировал ногу до боя с Дастином Порье.

«Я получил травму перед боем. Сейчас многие спрашивают меня, когда же я cломал ногу, когда это случилось? Спросите Дану Уайта, спросите UFC, спросите доктора Дэвидсона, главного врача UFC. Они знали, что у меня были стрессовые переломы.

Да, мне нужно было лечить ногу. Мне нужно было лечить лодыжку, и мне нужно было лечить большеберцовую кость, но я бы никогда не стал ложиться под нож, если бы не произошло чего-то подобного. Но я обязательно восстановлюсь», — сказал Макгрегор в своем Instagram.

На выходных между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать. Боец в понедельник сообщил, что операция прошла успешно.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер поиздевался над переломом ноги Конора Макгрегора.