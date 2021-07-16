«Урал» — об отказе игроков прививаться: как сказал Путин, рекомендуем, но заставлять не можем

12 футболистов футбольного клуба «Урал» не стали вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС с отсылкой на слова президента клуба Григория Иванова.

«Да, 12 человек в команде не привились. Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права. Кто-то из ребят сразу пошел навстречу, но мы и дальше проводим работу, потому что видим, что творится. Говорим всем, что надо вакцинироваться, у них тоже находятся какие-то свои контраргументы», — сказал Иванов.

Иванов заявил, что больше 60% игроков «Урала» уже вакцинировались. Функционер отметил, не вакцинировались те, у кого большие титры антител, а также недавно переболевшие.

«Хотим, чтобы вакцинированных людей пускали на стадион. Если я вакцинировался, то у меня должна быть карточка, что я могу ходить и нормальной жизнью жить, и вот это самое главное сейчас», – добавил функционер.

Напомним, по итогам сезона 2020/21 «Урал» занял двенадцатое место в РПЛ, набрав 34 очка.

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