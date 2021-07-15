Пилот «Формулы-1» рассказал об ограблении после финала Евро-2020

Пилот команды «Формулы-1» «Макларен» Ландо Норрис рассказал об ограблении, жертвой которого он стал после финального матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Италии.

«Думаю, мне просто не повезло. Не самый приятный опыт, но такое произошло не только со мной — это случается и с другими людьми. Никому не желаю такого, и, если кто-то прошел через подобное, я могу посочувствовать — я знаю, что они ощущают. Это тяжело. Последние дни получились трудными», — цитирует Норриса Sky Sports.

Гонщик отметил, что после инцидента плохо спал и в настоящее время он находится не в лучшем психологическом состоянии.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После игры Норрис собирался покинуть стадион на своем автомобиле, но был остановлен двумя злоумышленниками, один из которых схватил пилота, а другой быстро сорвал с него часы, стоимость которых оценивается в £40 тыс.

Ранее сообщалось, что у британского боксера во время финала Евро украли золотую медаль Олимпийских игр.