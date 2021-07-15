В Кубке Либертадорес VAR неправильно зафиксировал офсайд

В матче Кубка Либертадорес между командами «Серро Портеньо» — «Флуминенсе» (0:2) бригада видеоассистентов допустила грубую ошибку, в результате которой в концовке первого тайма было неверно подтверждено положение «вне игры» и отменено взятие ворот. Все арбитры, отвечающие за работу VAR не заметили защитника, который перекрывал нападающего. Линии офсайда рисовались без учета этого игрока. Итогом стал неправильно отмененный гол «Флуминенсе». КОНМЕБОЛ моментально отреагировала и отстранила всех судей, отвечающих за работу VAR.

Кубок Либертадоорес — футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран Южной Америки. Официальное название с 2013 года — «Кубок Либертадорес Бриджстоун». С 2017 года к официальному названию турнира было добавлено слово «КОНМЕБОЛ» — «Кубок КОНМЕБОЛ Либертадорес».

Кубок назван в честь Либертадорес — исторических лидеров войны за независимость испанских колоний в Америке.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант с повышением заработных плат судей Футбольной национальной лиг (ФНЛ).