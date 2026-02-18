Центральный университет стал лучшим вузом в России по качеству платного набора абитуриентов

Центральный университет стал лучшим в России по качеству платного набора абитуриентов и вошел в топ-3 по качеству общего набора, следует из результатов мониторинга качества приема в российские университеты в 2025 году Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Всего в 2025 году в исследовании приняли участие 815 вузов России, среди которых 395 головных государственных, 329 филиалов и 91 негосударственных. В ходе исследования эксперты НИУ ВШЭ сравнивали средний балл ЕГЭ студентов различных вузов.

Центральный университет занял 1-е место по результатам платного набора со средним баллом ЕГЭ у студентов 87,4. Второе место занял университет «Иннополис» (83,2 балла), а третье НИУ ВШЭ – 81,8 балла.

Что касается общего набора, первое место занял Московский физико-технический институт (96,8 балла), второе место – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (91,5 балла), а третье место у Центрального университета (87,8 балла), который за год поднялся сразу на пять позиций в рейтинге.

По словам ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича, лидирующие позиции в рейтинге – признание эффективности образовательной модели.

«Этого успеха невозможно было бы достичь в одиночку. Сила и будущее в партнерстве и кооперации. Мы благодарим наших академических партнеров, в особенности коллег из НИУ ВШЭ и МФТИ, за экспертную поддержку», — сказал он.