Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Центральный университет стал лучшим вузом в России по качеству платного набора абитуриентов

В рейтинг НИУ ВШЭ качества набора абитуриентов вошли более 800 вузов
Liesa Johannssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Центральный университет стал лучшим в России по качеству платного набора абитуриентов и вошел в топ-3 по качеству общего набора, следует из результатов мониторинга качества приема в российские университеты в 2025 году Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Всего в 2025 году в исследовании приняли участие 815 вузов России, среди которых 395 головных государственных, 329 филиалов и 91 негосударственных. В ходе исследования эксперты НИУ ВШЭ сравнивали средний балл ЕГЭ студентов различных вузов.

Центральный университет занял 1-е место по результатам платного набора со средним баллом ЕГЭ у студентов 87,4. Второе место занял университет «Иннополис» (83,2 балла), а третье НИУ ВШЭ – 81,8 балла.

Что касается общего набора, первое место занял Московский физико-технический институт (96,8 балла), второе место – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (91,5 балла), а третье место у Центрального университета (87,8 балла), который за год поднялся сразу на пять позиций в рейтинге.

По словам ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича, лидирующие позиции в рейтинге – признание эффективности образовательной модели.

«Этого успеха невозможно было бы достичь в одиночку. Сила и будущее в партнерстве и кооперации. Мы благодарим наших академических партнеров, в особенности коллег из НИУ ВШЭ и МФТИ, за экспертную поддержку», — сказал он.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!