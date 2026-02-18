Стало известно, какие санкции США могут снять с России

Политолог Дудаков: США могут снять санкции с нефти и финансового сектора России

Соединенные Штаты могут снять санкции с нефтяного и финансового секторов России. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог Малек Дудаков.

«Если, конечно, санкции с России будут сниматься, то это в первую очередь будет затрагивать наш финансовый сектор и, во-вторых, нефть: те сферы, где они как раз мешают нам в любой возможной будущей кооперации с Соединенными Штатами», — объяснил эксперт.

По его словам, для президента США Дональда Трампа эта идея интересна, поскольку он хотел бы вести бизнес в России. Например, «осваивать, разрабатывать, заниматься добычей природных ископаемых и редкоземельных металлов и углеводородов», указал Дудаков.

До этого The Economist писал, что Совет безопасности России якобы подготовил план по заключению так называемой «величайшей сделки» с США.

По информации издания, пакет документов был представлен американской стороне перед августовским саммитом в Анкоридже. В этом плане, как утверждают журналисты, представители России предложили президенту США Дональду Трампу заключить «величайшую сделку», условием для которой станет снятие санкций с Москвы.

Ранее Трамп допустил отмену санкций против России в будущем.