Общество

Диетолог рассказала, кому нельзя поститься

Диетолог Круглова заявила о опасности поста для людей с РПП
elenamazur/Shutterstock/FOTODOM

Людям, борющимся с онкологическими заболеваниями или имеющим расстройство пищевого поведения, следует воздержаться от соблюдения Великого поста, чтобы избежать ухудшения самочувствия. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

«Не рекомендовано придерживаться постного рациона детям, подросткам — для них есть послабления в виде использования рыбы и морепродуктов в этот период или молочных продуктов в некоторые дни. Также это люди, которые имеют дефицит массы тела — им не рекомендовано следовать постам. Если они решаются на это, часто будут добавлены к рациону функциональные продукты, например, растительный протеин. Люди пожилого возраста также могут испытывать сложности со следованием посту — это связано с некоторыми функциональными нарушениями в работе пищеварительного тракта. Здесь тоже можно попросить у батюшки послабления. И, конечно, люди, которые в настоящее время проходят лечение от онкологических заболеваний. В этот период велика вероятность дефицита питательных веществ, развития дефицита веса. Поэтому пост, если и соблюдается, то с определенными послаблениями. Беременным, кормящим женщинам стоит аккуратно относится к посту. Я бы еще предостерегла людей, которые имеют некомпенсированное расстройство пищевого поведения, очень осторожно переходить на такой рацион — это может спровоцировать ухудшения самочувствия и состояния», — сказала она.

Ранее диетолог раскрыла, как правильно составить рацион на время поста.
 
