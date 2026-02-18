Размер шрифта
Норвежец Клебо стал десятикратным олимпийским чемпионом

Норвежский лыжник Клебо выиграл десятую медаль Олимпийских игр
Kai Pfaffenbach/Reuters

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт стали победителями в командном спринте на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Клебо и Хедегарт показали результат 18 минут 28,98 секунды. Серебряные награды завоевали американцы Бен Огден и Гас Шумахер (+1,37). Тройку сильнейших замкнули итальянцы Элия Барп и Федерико Пеллегрино (+3,31).

Для Клебо эта победа стала пятой на текущих Играх и десятой в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

Клебо — 15-кратный чемпион мира (рекорд среди лыжников-мужчин), пятикратный обладатель Кубка мира, четырехкратный победитель многодневки «Тур де Ски». Он — трехкратный чемпион мира среди юниоров. Лыжник — универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках, отдавая предпочтение спринту.

Ранее собака финишировала на лыжной трассе во время квалификации ОИ.
 
Теперь вы знаете
