Политика

Захарова ответила на оскорбления Рютте, сравнившего армию РФ с «садовой улиткой»

Захарова призвала не скатываться до уровня оскорбляющих Россию политиков Запада
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга ответила на оскорбления западных политиков, в частности генсека НАТО Марка Рютте, которые звучат в адрес России. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Захаровой, создается впечатление, что западные политики между собой ведут соревнования, «кто гаже кого назовет».

«Я такие слышала выражения, и жесты, и мимика! Рютте «садовой улиткой» нас называл. Вот это уровень!» — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Россия могла бы скатиться до их уровня, но оставит Запад на этом дне в одиночестве.

13 февраля Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что российская армия хочет, чтобы ее воспринимали как могучего медведя, но на деле якобы движется по Украине с такой же неторопливой скоростью, как «садовая улитка».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон оскорбил российского лидера Владимира Путина, назвав его «хищником», которому нужно «продолжать есть для собственного выживания». Макрон призвал Европу «не быть наивной» перед лицом России, которая якобы будет дестабилизирующей силой еще долгое время. Он утверждает, что Путин якобы не держит обещания и стремится пересматривать границы.

Ранее Медведев назвал главных русофобов Европы.
 
