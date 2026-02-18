Размер шрифта
В Петербурге выросла детская преступность

МВД: детская преступность в Санкт-Петербурге выросла в 2025 году на 45%
Количество преступлений, совершенных лицами младше 18 лет в Санкт-Петербурге, выросло в 2025 году на 45% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по городу и Ленинградской области Роман Плугин, передает ТАСС.

По его словам словам, за минувший год установлено почти 500 несовершеннолетних правонарушителей, которые совершили более 600 преступлений.

Плугин подчеркнул, что для предотвращения девиантного поведения у подростков не хватает усилий только лишь правоохранительных органов, необходимо продуманное сотрудничество всех субъектов профилактики. При этом одной из важнейших задач является максимальное вовлечение детей и подростков в сферу организованного досуга.

В качестве успешного примера совместной работы полиции и городских властей в этом направлении Плугин назвал работу Центра соцпрограмм и профилактики девиантного поведения у молодежи «Контакт». Там подростков обучают, они приобретают полезные знания и навыки. Каждый год из центра выпускаются до 120 молодых россиян, состоящих на профилактических учетах.

Ранее в России обсуждалась программа «Обучение служением» для решения социальных задач и профилактики девиантного поведения.
 
