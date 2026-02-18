Совфед одобрил закон о дополнительных отпусках для ветеранов СВО

СФ одобрил закон о дополнительных отпусках для ветеранов СВО и служивших в Сирии

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении неоплачиваемого отпуска до 35 дней в год для ветеранов боевых действий, направлявшихся в командировки для выполнения задач в зону СВО, Сирию и Афганистан. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что изменения вносятся в закон «О ветеранах» и направлены на повышение уровня социальной защищенности указанных категорий граждан.

Закон распространяется на россиян, которые выполняли боевые задачи на территории ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года, которые имеют особые заслуги и при этом отработали на этих территориях в общей сложности не менее шести месяцев, либо были отозваны досрочно по уважительным причинам.

16 февраля в Госдуму внесли законопроект, который позволит участникам СВО подавать документы с передовой для участия в выборах через доверенных лиц. Инициатива дополняет перечень случаев, при которых кандидат может подавать документы для регистрации в качестве кандидата на выборах через своего представителя в связи с участием в боевых действиях, выполнением задач в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, вооруженных конфликтов.



Ранее в Госдуму внесли проекты о двух новых льготах для бойцов СВО и их семей.