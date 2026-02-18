Главы МИД Венгрии и Украины поспорили о защите Киевом Европы

Венгрия «ничего не должна» Украине, и безопасность Будапешту гарантирует НАТО, а не Киев. Об этом написал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на своей странице в X.

Министр прокомментировал пост главы МИД Украины Андрея Сибиги, который назвал «бесстыдным» недавнее заявление Сийярто о том, что Украина не защищает Европу в конфликте с Россией. Также Сибига отметил, что Киев якобы «выигрывает время для Европы», не давая российским танкам заполонить улицы, как это было в Будапеште в 1956 году».

«Россия не нападала ни на одно государство-члена ЕС. Украина защищает себя. Мы ничего не должны Украине. Наша безопасность гарантируется НАТО, а не Украиной», – ответил украинскому коллеге Сийярто.

Недавно Сийярто также заявил, что Венгрия выступает против вступления Украины в Евросоюз, так как это будет означать начала конфликта ЕС с Россией.

Также 13 февраля глава МИД Венгрии сообщил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» с целью создать для Будапешта трудности накануне парламентских выборов, запланированных на апрель 2026 года. 18 февраля Сийярто заявил, что Венгрия заключила первые контракты на поставку нефти из России в обход Украины.

Ранее в Венгрии назвали Украину «коррумпированной помойкой».