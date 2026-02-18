Госдума одобрила усиление профилактических мер для защиты исторической правды

Госдума одобрила проект о профилактике уклонения от службы

Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении профилактики противодействия искажению исторической правды и пресечению уклонений от службы. Документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива предлагает расширить перечень основных направлений профилактики правонарушений, закрепленных в федеральном законе «предупреждением и пресечением уклонений от обязанности по защите Отечества» и «противодействием искажению исторической правды».

Зконопроет был внесен в Госдуму 21 января. В пояснительной записке к документу говорится, что обеспечить безопасность и организовать оборону невозможно «без осознания каждым гражданином необходимости безусловного выполнения обязанности по защите Отечества».

По мнению авторов документа, принятие документа будет способствовать укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сплоченности общества, осознания необходимости защиты Отечества для сохранения культурного и исторического наследия народов РФ, защите исторической правды, сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации истории, заключается в пояснительной записке.

Ранее в Госдуме предложили наказывать за отрицание геноцида советского народа.