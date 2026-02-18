Прокурор запросил наказание для Гуфа за драку в бане

Для рэпера Гуфа запросили два года условно за драку

Прокурор запросил наказание для рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) за драку в подмосковной бане. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В Наро-Фоминском суде Москвы для Гуфа запросили два года условно. Прокурор объяснил это тем, что у Долматова на иждивении двое детей.

Дело Гуфа, которого до этого обвиняли в грабеже, переквалифицировали в дело о самоуправстве. Знакомому Гуфа, другому фигуранту дела Геворку Саруханяну, прокурор запросила также 2 года условно.

До этого следствие полагало, что в ходе конфликта в бане в октябре 2024 года Гуф совершил кражу iPhone у представителя Росгвардии, который прибыл для урегулирования беспорядков, но в результате вступил в ссору с артистом. В ходе инцидента рэпер также нанес ему два удара по лицу.

Ранее Гуф дал милостыню перед судом.