Россиянам назвали схемы распространенные схемы мошенников перед 23 Февраля

Мошенники стали убеждать жертв вкладывать средства якобы в «патриотические» проекты и акции в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщил RT основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров.

По его словам, злоумышленники предлагают инвестировать в «патриотические» проекты или акции оборонных предприятий от имени фондов, а также предлагают перевести средства на помощь ветеранам и семьям бойцов СВО через поддельные сайты и соцсети.

Также аферисты создают сайты-однодневки для якобы продажи тематической атрибутики по низким ценам. Аналитик рекомендует россиянам избегать переводов частным лицам и совершать заказы исключительно на проверенных сайтах с HTTPS-соединением.

«Всегда проверяйте организации и проекты, собирающие средства, особенно перед крупными праздниками или мероприятиями», — объяснил он.

Собеседник агентства отметил, что необходимо обращать внимание на адрес сайта , поскольку поддельные страницы зачастую имеют похожие названия с незначительными различиями в написании. Бедеров также посоветовал россиянам проверять срок регистрации домена — сайты мошенников исчезают спустя несколько месяцев.

О любых подозрительных переводах с банковских счетов необходимо оперативно сообщать в банк, добавил эксперт. Он также призвал не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные на таких сайтах, а также игнорировать фишинговые письма, обновлять приложения и ввести двухфакторную аутентификацию по возможности везде.

Ранее в Минцифры рассказали о трехкратном росте числа преступлений через мессенджеры с 2022 года.