В МИД рассказали об обеспечении топливом рейсов из Кубы в Россию

Проблема обеспечения топливом вывозных рейсов, предназначенных для транспортировки российских туристов с Кубы на родину, решена. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Решен вопрос об обеспечении... авиационным топливом вывозных рейсов, на которых по завершении отдыха туристы возвращаются в Россию», — сказала дипломат на брифинге.

12 февраля Захарова охарактеризовала обстановку на Кубе как крайне сложную. Она пояснила, что энергетическая блокада, осуществляемая Соединенными Штатами, привела к серьезным затруднениям в организации авиарейсов на остров, выполняемых российскими авиакомпаниями «Россия» и «Северный ветер». По словам Захаровой, «внешние игроки» стремятся к эскалации энергетического кризиса на Кубе, рассчитывая вызвать волну общественного недовольства. Представитель МИД заверила, что российские дипломатические ведомства оказывают всестороннюю поддержку российским гражданам, оказавшимся на острове, для их благополучного возвращения домой.

Ранее на Кубе выросли цены на туристические услуги из-за блокады США.