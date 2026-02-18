Диетолог раскрыла, как правильно составить рацион на время поста

Для того, чтобы восполнить возможный дефицит белка при соблюдении Великого поста, нужно добавить в рацион бобовые, соевые и цельнозерновые продукты. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова, отметив, что употребление орехов и семечек даст чувство насыщения.

«Постный рацион — не просто питание, из которого исключили продукты, его важно заранее продумать. Первое — это белок. Животные продукты: мясо, птица, рыба, молочные продукты, яйца обеспечивают наш организм преимущественно белком. Поэтому в период поста, когда исключаются данные продукты, есть риск развития дефицита белка. Для того, чтобы с этим не столкнуться, обратите внимание на растительные источники белка: бобовые продукты (горох, фасоль, чечевица, нут, маш — все они содержат растительный белок и должны использоваться в период поста), соевые продукты. Соя также богата белком, она содержит ряд незаменимых аминокислот, необходимых для поддержания здоровья человека. Цельнозерновые продукты — гречневая крупа, булгур, цельнозерновые макароны и хлеб содержат растительный белок и также должны быть включены в рацион. Не стоит забывать про орехи и семечки, они содержат растительный белок, а помимо этого — хорошо насыщают», — сказала она.

Диетолог уточнила, что при исключении животной пищи из рациона люди могут сталкиваться с недостатком железа и кальция, поэтому если такие дефициты у человека уже есть — по вопросу соблюдения поста стоит проконсультироваться с врачом.

«Следующий компонент, с дефицитом которого может столкнуться человек в период поста, это железо. Оно содержится преимущественно в животных продуктах — говядина, свинина, мясо птицы. Чтобы обогатить свой рацион, обратите внимание на растительные аналоги, которые содержат железо: бобовые продукты, которые нужно вымачивать перед приготовлением — тогда биодоступность железа только возрастает. Также их стоит сочетать с овощами, это тоже улучшает усвоение железа из растительных источников. Гречневая крупа, шпинат, гранат содержат железо. Источниками биодоступного кальция для нас являются молочные продукты. Так как на время поста они исключены из рациона, стоит обратить внимание на растительные аналоги молочных продуктов — растительное молоко, йогурты, творожки. Чаще всего они изготовлены из овса, орехового молока или сои. Такие продукты обязательно должны быть обогащены кальцием. Многие производители добавляют кальций в эти продукты. Это очень важно на период поста. Если эти продукты будут дополнительно обогащены витамином D — это тоже хороший вклад в профилактику дефицита витамина D», — добавила она.

Круглова подчеркнула, что растительные продукты не дают долгого чувства насыщения, поэтому на время поста приемы пищи должны быть частыми.

«Говоря про постный рацион, важно обсудить частые приемы пищи. Животные продукты за счет содержания животного белка, жировых компонентов дают хорошее насыщение. Когда из рациона эти продукты исключены, человек может столкнуться, особенно если он резко переходит на этот рацион и раньше не было опыта, с частым ощущением голода. Если заранее рацион не спланирован, скорее всего это будет приводить к тому, что будут частые перекусы, формат кусочничества сладкими продуктами, снеками. Это не обогащает рацион питательными веществами, а дает дополнительные калории, которые иногда приводят к профициту калорий и развитию избыточного веса. Спланируйте рацион таким образом, чтобы промежутки между приемами пищи были не более трех часов. Если между основными приемами пищи проходит более трех часов, стоит запланировать перекус. В качестве перекуса можно использовать фрукты, овощи, орехи, семечки, ореховые пасты, хумус, который также содержит белок, углеводы и насыщает на длительное время», — заключила она.

