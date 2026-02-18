Житель Прикамья убил десятимесячного младенца из-за плача и получил 18 лет колонии

В Пермском крае мужчина избил сына подруги из-за плача и лишился свободы

В Пермском крае вынесли приговор мужчине, который убил десятимесячного пасынка. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбудили против жителя Красновишерска, который прошлой осенью расправился с младенцем.

Следствием и судом было установлено, что 13 октября мужчина находился в квартире своей сожительницы вместе с ее 10-месячным сыном. Плач ребенка вывел мужчину из себя, и он нанес ему несколько ударов кулаком по голове.

Убийца скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Под тяжестью представленных следствием доказательств мужчина сознался в содеянном, во время следствия он находился под стражей.

В итоге суд приговорил фигуранта к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее уфимка задушила полуторамесячную дочь, потому что та плакала.