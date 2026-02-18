Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Три растения оказались мощным оружием против воспаления

Nutrients: комбинация мяты, эвкалипта и чили снижает воспаление в организме
africa_pink/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Токийского университета науки обнаружили, что соединения из мяты, эвкалипта и перца чили многократно усиливают противовоспалительное действие друг друга при совместном применении. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В лабораторных экспериментах исследователи изучали влияние ментола, 1,8-цинеола (основного компонента эвкалиптового масла) и капсаицина (соединения из острого перца) на макрофаги. Эти клетки иммунной системы запускают воспалительную реакцию. После стимуляции воспаления бактериальным компонентом клетки обрабатывали этими веществами как по отдельности, так и в различных комбинациях.

Самый выраженный эффект наблюдался при сочетании капсаицина с ментолом или 1,8-цинеолом. В комбинации их противовоспалительное действие усиливалось в сотни раз по сравнению с применением каждого вещества отдельно.

Анализ показал, что вещества работают по разным «направлениям» внутри клетки. Ментол и 1,8-цинеол воздействуют на белки-рецепторы, которые регулируют поток кальция — важный сигнал для запуска воспаления. Капсаицин действует иначе: он блокирует другие звенья воспалительной реакции. Когда эти механизмы подавляются одновременно, общий противовоспалительный эффект становится значительно сильнее, чем при использовании каждого вещества по отдельности.

По мнению авторов, полученные данные помогают объяснить, почему сочетание пряностей и ароматических растений в рационе может оказывать более заметное влияние на воспалительные процессы, чем отдельные компоненты. В перспективе такие комбинации могут использоваться при разработке функциональных продуктов и добавок для контроля хронического воспаления.

Однако ученые подчеркивают, что результаты получены в клеточных моделях, и для подтверждения эффекта у человека необходимы дальнейшие исследования.

Ранее был назван продукт для укрепления сосудов и снижения уровня холестерина.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!