Три растения оказались мощным оружием против воспаления

Ученые из Токийского университета науки обнаружили, что соединения из мяты, эвкалипта и перца чили многократно усиливают противовоспалительное действие друг друга при совместном применении. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В лабораторных экспериментах исследователи изучали влияние ментола, 1,8-цинеола (основного компонента эвкалиптового масла) и капсаицина (соединения из острого перца) на макрофаги. Эти клетки иммунной системы запускают воспалительную реакцию. После стимуляции воспаления бактериальным компонентом клетки обрабатывали этими веществами как по отдельности, так и в различных комбинациях.

Самый выраженный эффект наблюдался при сочетании капсаицина с ментолом или 1,8-цинеолом. В комбинации их противовоспалительное действие усиливалось в сотни раз по сравнению с применением каждого вещества отдельно.

Анализ показал, что вещества работают по разным «направлениям» внутри клетки. Ментол и 1,8-цинеол воздействуют на белки-рецепторы, которые регулируют поток кальция — важный сигнал для запуска воспаления. Капсаицин действует иначе: он блокирует другие звенья воспалительной реакции. Когда эти механизмы подавляются одновременно, общий противовоспалительный эффект становится значительно сильнее, чем при использовании каждого вещества по отдельности.

По мнению авторов, полученные данные помогают объяснить, почему сочетание пряностей и ароматических растений в рационе может оказывать более заметное влияние на воспалительные процессы, чем отдельные компоненты. В перспективе такие комбинации могут использоваться при разработке функциональных продуктов и добавок для контроля хронического воспаления.

Однако ученые подчеркивают, что результаты получены в клеточных моделях, и для подтверждения эффекта у человека необходимы дальнейшие исследования.

