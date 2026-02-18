В Рособрнадзоре рассказали о возможных изменениях в проведение ЕГЭ и ОГЭ

Рособрнадзор: серьезных изменений в процедуре сдачи ЕГЭ в 2026 году не будет

Серьезных изменений в проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году по сравнению с предыдущим годом не будет. Изменения коснутся только дат сдачи, завил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«Что касается непосредственно государственной итоговой аттестации, изменений в процедуре в 2026 году серьезных у нас не предвидится. Кроме, я бы сказал, одного, что ныне, с этого года, экзамены будут начинаться с 1 июня», — рассказал он в ходе пресс-конференции в Москве, посвященной старту кампании ЕГЭ в 2026 году.

Как пояснил глава ведомства, в период проведения ЕГЭ будут основные, резервные и дополнительные дни.

Резервный период предусмотрен для того, чтобы выпускники смогли сдать экзамен, если пропустили его по уважительной причине, или пройти испытание, если сдача нескольких предметов выпала на один день. Такие резервные дни продлятся с 22 по 25 июня.

В дополнительный период 8 — 9 июля можно будет сдать один из предметов, чтобы повысить результат.

До этого в Рособрнадзоре рассказали, что самыми популярными предметами для сдачи единого государственного экзамена в 2026 году стали профильная математика, обществознание, информатика, биология и физика.

Ранее был названы самые популярные направления в российских вузах.