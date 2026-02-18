«Линия отсечки — май»: министр спорта России пригрозил подать в суд на МОК

Дегтярев: если МОК не будет обсуждать кейс возвращения РФ, то мы пойдем в суд

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев пригрозил подать в суд на Международный олимпийский комитет (МОК), если вопрос с допуском россиян не будет решаться. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Если МОК не будет выносить наш кейс на обсуждение, то мы, конечно, пойдем в суд. Линия отсечки — май. И мы пойдем в суд не просто с требованием восстановить Олимпийский комитет России в правах, но будем подавать коммерческий иск в швейцарские гражданские суды», — заявил он.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее стало известно, во сколько Петросян представит произвольную программу на ОИ.