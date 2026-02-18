Размер шрифта
Следствие просит арестовать председателя петербургского комитета по госзаказу

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Следственные органы обратились в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга с прошением об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для главы комитета по госзаказу Петербурга Дениса Толстых. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной преступной группой, сообщила пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Следствие обосновывает свою просьбу риском сокрытия Толстых от правосудия. В частности, указывается, что в аэропорту Пулково, где он был задержан, Толстых планировал вылететь в Сочи, «имея намерение покинуть пределы Российской Федерации с крупной суммой денег, в том числе в иностранной валюте».

Обстоятельства дела Дениса Толстых аналогичны делу его подчиненного Егора Леонова, ранее задержанного и занимавшего пост начальника отдела централизованных закупок и межведомственного взаимодействия в комитете. Обоим вменяется в вину искусственное ограничение доступа одних компаний к контрактам и обеспечение победы других.

Ранее экс-главу структуры «Ростелекома» арестовали по подозрению в получении взятки
 
