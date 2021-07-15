Российским арбитрам повысят зарплату

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант с повышением заработных плат судей Футбольной национальной лиг (ФНЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, вероятнее всего, главный арбитр будет получать 41 тыс. рублей, а ассистент — 21 тыс. В сезоне 2020/21 главному судье в ФНЛ платили за игру 35 тыс., помощнику — 17 тыс.

Футбольная национальная лига была сформирована в конце 2010 года из 20 клубов, получивших право выступать в 2011 году в Первенстве России по футболу среди команд Первого дивизиона. После этого каждый год команды, занявшие в чемпионате первые 2 места переходили в Премьер-лигу, а команды, занявшие несколько последних мест (в зависимости от количества участников каждого конкретного сезона), во второй дивизион. Вместо них членами ФНЛ становились команды, занявшие 2 последних места в Премьер-лиге и победители пяти зон второго дивизиона.

Ранее бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о выборе судей на матчи под эгидой УЕФА.