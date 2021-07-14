Президент «Реала» Перес назвал экс-тренера команды тупицей

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес оскорбительно высказывался о бывшем главном тренере команды Висенте дель Боске. Слова функционера приводит издание El Confidencial.

«Он не знает, как тренировать, а также ничего не знает о тактике. Он тупица.

Никто не предлагает работу Висенте дель Боске, потому что знают, что он не тренер. Дель Боске — это самый большой обман в моей жизни», — заявил Перес в аудиозаписи разговора, записанного в 2006 году.

Дель Боске занимал пост главного тренера «Реала» с 1999 по 2003 год. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании и два раза выиграл Лигу чемпионов.

Аудиозаписи были опубликованы 14 июля. На одной из них Перес назвал бывшего нападающего «Реала» Рауля Гонсалеса и вратаря Икера Касильяса «величайшими аферистами в истории клуба». Также президент «королевского клуба» оскорбительно высказывался о нападающем Криштиану Роналду и бывшем главном тренере «сливочных» Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что Перес подаст в суд на издание за публикацию скандальных аудиозаписей.