Олимпийский чемпион сравнил Россию с Италией и Англией в футболе и хоккее

Известный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о разнице между сборной России и игравшими в финале чемпионата Европы — 2020 Англией и Италией.

«Пока Англия и Италия нам не конкуренты ни в футболе, ни в хоккее, в первом случае — к сожалению, во втором — к счастью. Посмотрите, на каких скоростях играли итальянцы, англичане и другие лидеры мирового футбола на Евро, как при этом контролировали мяч. При всей симпатии к отечественным игрокам, на данном этапе они — люди с другой планеты, которые не играют, а тяжело работают с мячом. Матч с Бельгией это наглядно показал.

Надеюсь, в будущем россиянам удастся что-то исправить и хотя бы немного конкурентов нагнать. Кстати, не понимаю, почему у нас в футболе пока нет программы по развитию — условно, «Красной машины», как в хоккее, или «Красной нити», как у сборной Дании, о которой с интересом прочитал. А пока — тяжелая картина, которую не исправить ни увольнением российского тренера, ни назначением иностранца», — приводит советского хоккеиста Russia-Hockey.

Также Кожевников поделился мнением о разнице в уровне этих же команд в хоккее.

«В хоккее все точно так же — но только уже сборная России быстро бегает в роли лидера, а Италия с Англией ползают по льду. Однако конкуренты в хоккее нас постепенно догоняют, былой пропасти уже нет. Во всяком случае на последнем чемпионате мира и итальянцы, и даже англичане выдали несколько хороших отрезков», — сказал олимпийский чемпион.

На Евро сборная России заняла в своей группе последнее место и покинула турнир. На хоккейном чемпионате мира в Риге российские хоккеисты проиграли в матче 1/4 финала сборной Канады.

В финале Евро-2020 итальянцы переиграли команду Англии. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки «скуадра адзурры» — 3:2.

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