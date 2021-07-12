Соболев признался, что расстроился из-за ухода Черчесова из сборной России

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста наставника национальной команды.

«Все попрощались с Черчесовым, я тоже сделал это лично. Конечно, все расстроились. Правильное ли это решение? Увидим», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку.

Ранее полузащитник сборной России Денис Макаров заявил, что не таит обиду на Черчесова.