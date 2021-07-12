Десятки полицейских получили ранения в столкновениях с фанатами в Лондоне

Десятки сотрудников лондонских правоохранительных органов пострадали во время столкновений с футбольными фанатами в день финала чемпионата Европы — 2020, сообщает Reuters со ссылкой на полицию британской столицы.

«К сожалению, 19 наших офицеров пострадали в ходе столкновений с толпами фанатов. Это совершенно неприемлемо» — говорится в заявлении полиции.

Также правоохранительные органы выразили благодарность десяткам тысяч дружелюбных болельщиков, которые смотрели матч и не нарушали общественный порядок. В ведомстве отметили, что количество задержанных фанатов выросло до 49 человек.

Финал Евро-2020 прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля. В решающей встрече сборная Италии в серии пенальти одержала победу над командой Англии — 1:1 (3:2). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для «скуадра адзурры» это вторая победа на континентальном первенстве. Прежде они становились победителями чемпионата Европы в 1968 году.

Ранее сообщалось, что во время финала Евро-2020 на поле выбежал болельщик.