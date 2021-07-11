Защитник «Спартака» Джикия рассказал, почему он будет болеть за Италию в финале Евро

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что он будет болеть за Италию в финальном матче Евро-2020 против Англии, передает Sport24.

«Буду болеть за Италию. Мне нравится Кьеллини. Мы чем-то похожи. Чем? Носом», — сказал Джикия.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию матча.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).

Ранее Леонид Федун одним словом объяснил, почему он будет болеть за Италию в финале Евро-2020.