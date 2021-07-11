Промоутер Хрюнов считает, что Порье никогда не приблизится к Макгрегору

Промоутер Владимир Хрюнов поделился впечатлениями от боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье, передает «Комсомольская правда».

«Макгрегор получил травму, из-за которой не смог продолжать бой, но он показал свою готовность, доказал, что настоящий мужчина. Титульный бой Порье получит, но останется человеком, который никогда не приблизится к Макгрегору», — сказал Хрюнов.

Третий поединок между Макгрегором и Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении Конора Макгрегора в поединке против Дастина Порье.