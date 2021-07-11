Семин рассказал, в чем заключается преимущество сборной Англии в финале Евро-2020

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии, передает «Матч ТВ».

«Англичане с каждым матчем играют все лучше и лучше. У них есть большое преимущество — свои трибуны и свой стадион. Сила сборной Англии — хорошая оборона, причем не только защитников, но и всей команды», — сказал Семин.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что Англия обыграет Италию в финале Евро-2020.