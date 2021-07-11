Макгрегор перенесет операцию после поединка с Порье

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что Конор Макгрегор перенесет операцию после полученной травмы ноги в поединке против Дастина Порье.

«Есть ли у нас подтверждение перелома Конора? Утром его ждет операция. Я не знаю, сколько времени Макгрегор проведет вне спорта», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 264.

Напомним, в концовке первого раунда Макгрегор сломал ногу, но сумел закончить пятиминутку. В перерыве между раундами Конора осмотрели врачи, после чего судья Херб Дин вынес решение, что ирландец не будет продолжать бой. Победу отдали Порье.

Макгрегор был недоволен решением отдать победу американцу и заявил, что противостояние бойцов не окончено. Напомним, это был уже третий поединок между Макгрегором и Порье.

Первый бой между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Рекорд Порье — 28-6-0-1.

Ранее бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о прошедшем поединке между Конором Макгрегором и Дастином Порье.