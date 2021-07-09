Тарасова хочет, чтобы в сборной России работал отечественный специалист
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала увольнение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
«Это вопрос к Российскому футбольному союзу (РФС), это их решение. Но я считаю, что у руля сборной должен находиться отечественный специалист», — заявила Тарасова в интервью «СЭ».
Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой жестко раскритиковал идею приглашения Доменико Тедеско на пост главного тренера национальной команды.