Сборная России при Черчесове выиграла 42% матчей

8 июля стало известно о том, что Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

За время работы на посту наставника национальной сборной страны 57-летний специалист провел 57 матчей, в которых одержал 24 победы, 13 ничьих и потерпел 20 поражений.

При Черчесове сборная выиграла 42,1% игр. Среди специалистов, проработавших более десяти матчей в качестве главного тренера, лишь у Бориса Игнатьева этот показатель хуже — 40% (8 побед в 20 играх). Об этом сообщает Wikipedia.



Напомним, что Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что РФС выплатит бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову 300 млн рублей в качестве неустойки за досрочное расторжение трудового договора.