Гершкович об отсутствии Украины на ЧМ в Москве: украинцы каждый день что-то вытворяют

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал новость о том, что сборная Украины не сыграет на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.

«Мало ли что они еще там сделают? Это просто какие-то глупости. Украинцы каждый день что-то вытворяют. Не будет их на чемпионате мира — и ладно», — приводит слова члена исполкома РФС «RT».

Напомним, Украинская федерация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили украинской команде участвовать в чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве.

Сборная Швейцарии по пляжному футболу заменит Украину на чемпионате мира в Москве. Отметим, что именно благодаря победе над Швейцарией украинцы пробились на мировое первенство.

Чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.

Ранее олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова заявила, что для украинских спортсменов непатриотично играть в России.