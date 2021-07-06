Губерниев назвал ассоциацию пляжного футбола Украины дураками

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказал свое мнение о решении Украинской федерации футбола (УАФ) и Аcсоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) запретить украинской команде участвовать в чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве.

«Ассоциация пляжного футбола Украины — дураки! Умные люди своих спортсменов отпускают на спортивные мероприятия в Москву. Спорт с политикой смешивать категорически нельзя», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Напомним, сборная Украины смогла пробиться в финальную стадию чемпионата мира, обыграв в решающем матче квалификации команду Швейцарии со счетом 6:5.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 21 по 29 августа. В турнире примут участие 16 сборных. Жеребьевка первенства пройдет в Цюрихе 8 июля.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что его включили в список угроз национальной безопасности Украины.