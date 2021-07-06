Семин выступил против назначения иностранца на пост тренера сборной России

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин считает, что национальную команду должен возглавить российский специалист.

«Конечно, нам нужен отечественный тренер, а не иностранец. Андрей Шевченко как раз показывает пример для всех. У нас достаточно много специалистов, которые в состоянии тренировать сборную», — цитирует Семина Sport24.

Действующим наставником сборной России является Станислав Черчесов, который возглавил ее в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу.

Ранее британский журналист заявил о деградации сборной России.