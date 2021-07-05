В «Коламбусе» назвали причину смерти 24-летнего вратаря сборной Латвии

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» назвал причину смерти 24-летнего вратаря команды Матиса Кивлениекса.

«Кивлениекс скончался прошлой ночью в возрасте 24 лет в результате трагического несчастного случая. Уроженец Риги получил тяжелую травму головы при падении. Немедленно был вызван медицинский персонал, но вскоре он скончался», — говорится на сайте команды.

Кивлениекс дебютировал во взрослом хоккее в сезоне-2011/12 в составе рижской «Призмы». Затем он перешел в американский клуб «Форест Лейк Лейкерс», который выступает в юниорской хоккейной лиге Миннесоты. В 2017 году голкипер стал игроком фарм-клуба «Коламбуса» «Кливленд Монстерс». В основную команду он вызывался с сезона-2019/20.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Кивлениекс принял участие в двух матчах, в которых одержал одну победу при 90,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,40.

На домашнем чемпионате мира по хоккею 2021 года Кивлениекс сыграл в четырех встречах, в которых одержал одну победу при 92,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,18.

Ранее сообщалось о том, что Кивлениекс мог погибнуть в результате несчастного случая с пиротехникой.