Шевченко считает, что сборная Украины не доросла до выхода в полуфинал Евро

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 против сборной Англии. Тренер считает, что его сборной пока рано выходить в полуфинал чемпионата Европы.

«Я думаю, что мелкие детали сыграли ключевую роль в игре. Мы плохо справлялись с навесами, у сборной Англии было большое преимущество в этом компоненте. В общем, мы играли в свой футбол, не отвернулись от наших принципов, но гора оказалась слишком высокой для нас, чтобы на нее забраться. Наверное, нам еще рано забираться на такие высоты», — приводит слова Шевченко пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Украинцы обыграли Северную Македонию (2:1) и потерпели поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время (2:1).

Ранее экс-тренер сборной России Юрий Семин поделился мыслями после прошедшего четвертьфинального матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Украины и Англии.