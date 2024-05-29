Против директора оператора водоснабжения Дагестана завели дело о взятках

Следственный комитет начал расследование в отношении руководства и сотрудников АО «Единый оператор республики Дагестан в области водоснабжения и водоотведения» по подозрению в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, депутат городского округа Избербаш и генеральный директор организации Магомедгаджи Шапиев, исполнительный директор Гамид Габибов и техник абонентского отдела Байтулы Мугалов стали фигурантами дела. Согласно обвинениям, с марта 2021 по апрель 2023 года они получали взятки от директора управляющих компаний Равиля Эмирханова на сумму 1 миллион 250 тысяч рублей.

Эти деньги составляли часть общей суммы взятки в размере 1 миллион 450 тысяч рублей, которую Эмирханов передал фигурантам за «необнаружение нарушений в сфере водоснабжения и водоотведения, а также за корректировку показаний приборов учета холодной воды в жилых домах», обслуживаемых его компаниями.

Кроме того, в феврале 2022 года Шапиев и Габибов получили еще 200 тысяч рублей от Эмирханова, как часть общей суммы взятки в размере 790 тысяч рублей. Эти средства были переданы за обеспечение возможности технического присоединения многоквартирных домов к централизованным системам водоотведения.

Фигурантов дела задержали, и следователи готовят материалы для запроса об аресте подозреваемых.

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