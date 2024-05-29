Ученые узнали, как нанопластик попадает в сердце эмбриона

Нидерландские биологи из Лейденского университета выяснили, каким образом пластиковые наночастицы накапливаются в развивающихся органах. Они отследили пути движения синтетических фрагментов в куриных эмбрионах. Исследование опубликовано в научном журнале Environment International (EnvInt).

Команда вводила нанопластик в кровоток зародышей цыплят. Поскольку частицы такого размера слишком малы для наблюдений в обычный микроскоп, специалисты пометили их флюоресцентными составами и европием — редким металлом, который обычно отсутствует в организме.

Эксперимент показал, что нанопластики проходят сквозь стенки кровеносных сосудов и накапливаются до относительно высоких уровней в сердце, печени и почках. Некоторые виды этих веществ выводятся из организма почками.

Также выяснилось, что полимерные фрагменты проникают в аваскулярные подушки сердца, хотя этот тип ткани лишен сосудов. Исследователи предполагают, что пластик попадает туда через небольшие отверстия в развивающихся тканях органа, которые затягиваются по мере его формирования.

По словам ученых, их открытие важно для понимания путей распространения нанопластика организме и имеет значение для здоровья беременных женщин и их детей, поскольку частицы движутся схожим образом в организмах людей и животных.

Ранее ученые нашли связь между микропластиком и опасной для здоровья жарой.