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Трюдо заявил, что израильский удар по Рафаху вызывает ужас

Трюдо: Канада в ужасе от последствий израильского удара по Рафаху

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Global Look Press

Глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны находятся в ужасе от последствий удара израильской армии по Рафаху в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Трюдо призвал прекратить масштабные человеческие страдания, происходящие в палестинском анклаве. Он сказал, что стороны конфликта должны прийти к прекращению огня. Кроме того, необходимо увеличить объемы направляемой в сектор Газа гуманитарной помощи.

Премьер-министр подчеркнул, что он и его правительство испытывают ужас от израильских ударов. Кабинет министров Канады категорически не поддерживает военные операции Израиля в Рафахе.

До этого сообщалось, что Алжир распространит в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Рафаху.

28 мая сообщалось, что представители властей Соединенных Штатов и ряда стран Европы осудили израильский удар по городу Рафах.

Ранее Небензя призвал международное сообщество надавить на Израиль и США.

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