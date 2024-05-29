Лидера партии Молдавии «Шанс» отпустили после задержания

Лидера партии «Шанс» оппозиции в Молдавии Алексея Лунгу отпустили через три часа после его задержания в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает TV6 MD в Telegram-канале.

По словам Лунгу, его документы были изъяты без объяснения причин сразу после посадки самолета в Кишиневе.

«Мне не пояснили причины задержания. Осматривали личные вещи. Такие нарушения должны быть наказаны. Мы не останемся в стороне. Наши адвокаты подадут петиции и жалобы,» — пояснил политик, отметив, что такие действия со стороны молдавских властей свидетельствуют о их страхе.

В социальных сетях Молдавии распространилось видео, где Лунгу в зоне контроля аэропорта требует объяснений о причинах задержания и обвиняет пограничников в злоупотреблении полномочиями.

Позднее Лунгу заявил, что оппозиционные политики и общественные деятели в Молдавии постоянно ощущают давление со стороны правящей партии «Действие и солидарность», называя такие действия властей бессмысленными.

До этого сообщалось, что лидера оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексея Лунгу задержали 28 мая в аэропорту Кишинева по прибытии из Москвы. Супруга политика заявила журналистам, что его обвиняют в провозе запрещенных предметов.

Министерство юстиции Молдавии 15 мая обратилось в суд с требованием ограничить деятельность партии «Шанс». Причиной послужило обращение Центризбиркома республики. Партию обвиняют в неправильном представлении отчетности о расходовании средств во время выборов в местные органы власти, прошедших в ноябре 2023 года.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.