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В Белом доме вновь отказали Украине в праве бить по России западным оружием

Жан-Пьер: США не хотят обострения украинского конфликта ни в какой форме

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Evan Vucci/AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не хотят обострения украинского конфликта ни в какой форме. Об этом сообщает ТАСС.

У Жан-Пьер поинтересовались о заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Киеву нужно разрешить поражать цели западным оружием. Пресс-секретарь Белого дома подчеркну, что ника не может прокомментировать эту ситуацию.

Она подчеркнула, что Вашингтон признателен союзникам по Североатлантическому альянсу и более чем 50 страна, которые поддержали Украину.

Жан-Пьер добавила, что Киев должен иметь все необходимое для обороны страны.

До этого стало известно, что Лондон пока не дал официального разрешения властям Украины использовать британское оружие для атак по территории Российской Федерации.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные готовятся к контрмерам на случай разрешения Украине бить западным оружием по территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что США пока не дали «зеленый свет» планам стран НАТО по Украине.

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