Игрок сборной Украины Зинченко рассказал, за счет чего можно победить Англию

Футболист сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии, передает «Матч ТВ».

«Цифры говорят сами за себя. Англия еще не пропускала на этом турнире. Тренерский штаб объяснит нам, как этому противодействовать. Мы постараемся преподнести им огромный сюрприз. Мы прекрасно понимаем, что, чтобы пройти дальше, нам всем нужно сыграть лучшую игру в своей жизни», — сказал Зинченко.

Встреча пройдет 3 июля в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В полуфинале победитель этой пары сыграет с Чехией или Данией.

Напомним, перед стартом чемпионата Европы по футболу украинская команда представила форму, на которую нанесены очертания территории страны, в которую был включен российский полуостров Крым.

Ранее британская телеведущая Кейт Гэрруэй сравнила карту на форме сборной Украины по футболу с пятном.