Американская легкоатлетка участвовала в отборе на Олимпиаду беременной

Легкоатлетка из США Линдси Флак участвовала в турнире по семиборью на 18-й неделе беременности. Соревнование является оборочным на Олимпийские игры — 2020 в Токио.

31-летняя спортсменка смогла преодолеть все этапы многоборья — бег на 800 метров, бег с препятствиями, толкание яда, метание копья, бег на 200 метров, а также прыжки в длину и высоту. информирует Yahoo Sports.

Олимпийские игры-2020 должны пройти в Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа 2021 года, но были отложены на год из-за пандемии коронавируса. Церемония открытия Олимпиады намечена 23 июля 2021 года, а церемония закрытия Игр пройдет 8 августа.

В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит десять тысяч человек, а заполняемость объектов во время соревнований не должна превышать 50%. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут быть ужесточены.

Ранее сообщалось, что российским синхронисткам запретили выступать на Играх в купальниках с медведем.