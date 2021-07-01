Журова: Украина выступает в форме с Крымом, а нам с медведем на купальнике нельзя
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о запрете изображения медведя на купальниках российских синхронисток из за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«Запретить медведя? Ну что дальше? А на русском языке в Токио можно будет разговаривать? Это все перебор, разумеется. Сборной Украины разрешили выступать в той самой форме, которую столько обсуждали на Евро, а нам с медведем на купальнике нельзя. Кто скажет, что это не двойные стандарты – я просто улыбнусь им в лицо», – цитируют Журову «Риа Новости».
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские атлеты не могут выступать под национальным флагом. На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, отечественные спортсмены будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).
Ранее пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина заявила, что российским спортсменкам пришлось изменить эскизы купальников из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).