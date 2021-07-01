Испанский вратарь объяснил курьезный автогол в матче с Хорватией на Евро

Вратарь сборной Испании Унаи Симон рассказал об автоголе, который забил его соотечественник Педри в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 против команды Хорватии.

«Допустил ошибку при обработке мяча. Не представляю, сколько раз принимал мяч в подобных ситуациях, но когда не попал по нему ногой, то мучился мыслью, как мы можем уступать в счете, хотя соперник даже ничего не создал. В итоге, нам удалось победить», — приводит слова Симона официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча между сборными Испании и Хорватии прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась победой испанцев в дополнительное время со счетом 5:3. На 20-й минуте матча Симон не смог принять передачу от Педри, и мяч медленно закатился в ворота.

Ранее сообщалось, что автогол в матче 1/8 финала Евро-2020 между испанцами и хорватами был забит с 45 метров от ворот и стал самым дальним в истории чемпионатов Европы. Кроме того, гол в свои ворота от Педри стал первым, забитым из-за пределов штрафной зоны.