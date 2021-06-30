Масалитин рассказал, как Украина может победить Англию на Евро-2020

Известный футболист и тренер, ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матчей 1/8 финала Евро-2020. Он назвал игру сборных Швеции и Украины самой неяркой из увиденных. При этом остальные матчи, по его мнению, оказались весьма зрелищными.

«Игра Швеция — Украина была невыразительная. Все-таки команды играли очень осторожно, от обороны, выжидали ошибки — этим лучше воспользовалась сборная Украины. Команды приблизительно одного уровня, все решили ошибки. И, конечно, ненужное удаление у шведов. Из всех пар эта показала наиболее осторожный и закрытый футбол, остальные порадовали результативностью и непредсказуемостью, мы увидели хороший и квалифицированный футбол на этой стадии.

Очень порадовала сборная Дании, которая неожиданно легко разобралась с Уэльсом. Непредсказуемой оказалась игра Швейцарии и Франции – детектив с плохим концом для французов. И таким же детективом была игра Испании и Хорватии, но там испанцы сумели додавить в дополнительное время. Очень порадовал футбол обилием голов, комбинаций — команды не отсиживались в обороне, было приятно смотреть игру», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Украины, победив шведов 2:1, попали в четвертьфинале на англичан — те, в свою очередь, выбили из борьбы немцев, выиграв 2:0. Масалитин отметил, что в предстоящем противостоянии Англия выглядит фаворитом, но при определенном раскладе украинцы могут удивить соперника.

«Вот от Англии и Германии я ожидал более качественного футбола — они тоже действовали осторожно. Сборная Англии в паре с Украиной выглядит более предпочтительно, но, с другой стороны, Чехия доказала, что порядок бьет класс. Если Украина будет играть дисциплинированно в обороне и будет искать шанс в контратаках, то может и победить», — заключил эксперт.

Ранее избитый украинскими фанатами россиянин высказался об инциденте.